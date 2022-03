Reprodução - 22.03.2022 Buraco Azul, atração turística do município de Cruz, mesma região de Jericoacoara

O fotógrafo que acompanhava o casal Uilgner Rodrigues e Bianca Carvalho em passeio a Jericoacoara publicou nas suas redes sociais um relato do afogamento do homem . Identificado como Gleison Fotos Jeri, ele contou que, desde o início do passeio, os dois se mostraram muito empolgados com a viagem, além de serem muito simpáticos.

"A gente começou fazendo fotos naqueles balanços, bem famosos, em formato de coração. Fiz primeiro da Bianca, depois fiz dos dois. Ele estava até querendo curtir mais, ficar de boa, depois a gente terminou. Ele falou que queria nadar até a plataforma. A gente perguntou a ele se ele sabia nadar, porque era fundo. Depois de um tempo, a Bianca viu que ele pediu socorro" contou o fotógrafo. "Eu peguei a jangada do pessoal que tava fazendo foto pra tentar chegar lá. O bombeiro chegou bem antes, jogou a boia (...). O salva-vidas chegou a tocar nele, pra segurar ele, mas deixou escapar."

Segundo o relato de Gleison, várias pessoas começaram a ajudar, mas a chuva que começava a cair atrapalhou as buscas. Após o afogamento, ele chegou a ficar 30 minutos debaixo d'água, de acordo com testemunhas, que também criticaram a estrutura do local para realizar resgates. O responsável por um helicóptero de passeios turísticos ainda foi hostilizado por visitantes porque, num primeiro momento, teria se negado a levar o rapaz ao hospital mais próximo.

Nas redes sociais, Bianca, companheira de Uilgner, expôs a dor que está sentindo com a morte. Publicações dos dois juntos, horas antes da tragédia, ainda estão vivas em sua página; como uma foto onde os dois posam romanticamente em frente ao Buraco Azul.

"Estou sem chão, amor", escreveu. "Por que, meu Deus? como eu volto sem você?". O perfil do rapaz também recebeu várias homenagens de amigos e parentes.

Em nota divulgada, a Buraco Azul Caiçara, que administra o empreendimento, afirmou que a equipe de segurança aquática do restaurante realizou de forma imediata todo socorro e atendimento à vítima de afogamento, mas que infelizmente Uilgner Rodrigues veio a óbito. A empresa também destacou que a companhia que vende passeios de helicóptero dentro do Buraco Azul não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do restaurante, e que a mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios.

O ator Bruno Miranda, conhecido por ter interpretado o personagem Borat no programa Amor e Sexo, da TV Globo, estava no local e é uma das pessoas que narra que o rapaz ficou muito tempo debaixo d'água. De acordo com Bruno, apesar de a água no Buraco Azul ser da cor azul-turquesa , ela não é cristalina e, portanto, a visibilidade é muito baixa. Ele, que junto com outros visitantes ajudou na procura , criticou o fato de que não havia um carro preparado para prestar possíveis socorros e afirmou ainda que os dois salva-vidas que participaram do resgate não contavam com equipamentos como um cilindro de oxigênio.

Miranda chegou a afirmar que foi ameaçado por uma empresa de turismo:

"Me mandaram uma mensagem por Direct. Já mandei para o meu advogado para tomar as medidas possíveis. Não vou mudar minha viagem, não vou voltar e não vou embora por causa disso. Me falaram para eu ir embora hoje que era melhor para mim e que sabiam a pousada em que eu estava" disse.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará afirmou que a Polícia Civil investiga o caso e colhe depoimento de testemunhas da morte do rapaz. A vítima, esclarece a pasta, foi socorrida por terceiros e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também acompanharam a situação. O caso é apurado pela Delegacia Municipal de Cruz.

