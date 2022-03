Reprodução - 22.03.2022 Buraco Azul, atração turística do município de Cruz, mesma região de Jericoacoara

O ponto turpistico Buraco Azul fica no município de Cruz, no litoral oeste do Ceará, ele foi formado a partir de fortes chuvas ocorridas na região em 2019. Conhecer a atração se tornou uma das atividades comuns a quem visita Jericoacoara.

Na segunda-feira (21), o turista Uilgner Rodrigues, de Guarujá (SP), morreu após se afogar no lago . De acordo com testemunhas, o homem ficou cerca de 30 minutos embaixo d'água. Os dois salva-vidas que estavam no local tentaram o resgate e contaram com a ajuda de outros visitantes para localizar e retirar a vítima do lago.

Entretanto, além do Buraco Azul no povoado de Caiçara, em Cruz, há formações semelhantes em Castelhano, em Acaraú, também no litoral oeste do estado. Ambos ficam a 20 km de distância de Jericoacoara. Os locais atraem turistas por causa da cor da água em tom de azul-turquesa.

As duas lagoas apareceram na região em 2019 após a retirada de terra para que fosse viabilizada a construção da rodovia CE-182. Com as chuvas, os buracos deixados pelas obras reuniram grande quantidade de água. O solo de areia branca do local é rico em calcário, o que, com a luz solar, produz a cor azul-turquesa.

