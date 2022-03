Reprodução/Instagram - 22.03.2022 O turista, Uilgner Rodrigues, de 30 anos, morreu ao mergulhar no lago conhecido como Buraco Azul, no município de Cruz (CE)

O turista Uilgner Rodrigues, natural de Guarujá (SP), morreu na tarde na segunda-feira (21) após se afogar em um lago conhecido como Buraco Azul, ponto turístico do município de Cruz, no litoral do Ceará.

De acordo com testemunhas, o homem ficou cerca de 30 minutos embaixo d'água. Os dois salva-vidas que estavam no local tentaram o resgate e contaram com a ajuda de outros visitantes para tentar localizar e retirar a vítima do lago. Após várias buscas, ele foi localizado desacordado e levado à superfície.

Já o Corpo de Bombeiros, informou que foi eles foram acionados para fazer o resgate, mas que a vítima já tinha sido socorrida para um hospital, transportada em um helicóptero particular.

Uilgner Rodrigues, tinha aproximadamente 30 anos, e foi levada ao Centro de Saúde da Família (CSF) na localidade de Preá, onde foi a morte foi constatada.

A administração do Buraco Azul Caiçara lamentou a morte do turista e afirmou que a equipe de segurança do restaurante realizou o socorro à vítima de forma imediata. O estabelecimento esclareceu que a empresa que vende passeios de helicóptero dentro do Buraco Azul não tem nenhum vínculo com a atual administração do restaurante.

A empresa reiterou ainda que informações de que já ocorreram outras mortes no local são falsas.

O local estará fechado pelos próximos dias e uma nova data para reabertura será divulgada em breve, disse a empresa. Além disso, afirmou que está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que acompanhava o turista, identificado como Uilgner Rodrigues.



A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para a ocorrência, mas a vítima ainda sem identificação tinha sido socorrida por meio particular.

O caso segue sendo acompanhado pela Delegacia Municipal de Cruz, unidade da Polícia Civil responsável pela região.

O secretário de Turismo do município de Cruz, Marcelo Brandão, lamentou o ocorrido e afirmou que os fatos estão sendo apurados.

