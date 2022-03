Reprodução/redes sociais Caso aconteceu no fim da noite seste sábado, na Cidade de Deus, na localidade conhecida como Karatê, próximo a Estrada dos Bandeirantes

Um policial militar foi espancado e baleado oito vezes por criminosos no fim da noite deste sábado, 19, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, e está internado em estado grave. O caso aconteceu na localidade conhecida como Karatê, próximo a Estrada dos Bandeirantes.

Segundo informações contidas no resumo da ocorrência, o soldado foi atingido por tiros no abdômen, nádegas, coxas, joelho e pé, e tinha sinais de agressão, como um corte na testa.

Por volta de 23h55, policiais da região foram chamados ao local. Ao perceberem a chegada das viaturas, os criminosos mandaram que um morador tirasse o policial agredido do interior da favela. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permanece internado em estado grave, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O caso foi registrado na delegacia da Taquara. O agente é lotado no 4º batalhão, em São Cristóvão, e não estava armado. Segundo a PM, ele estava de folga. Após o policial ser resgatado por uma equipe do batalhão da área, a moto e identidade militar do agente foram devolvidas pelos criminosos, através de moradores. Ninguém foi preso.

