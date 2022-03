Gabrielle Lancellotti Como funciona a ressonância magnética

Uma mulher de 48 anos, chamada Laura, formalizou uma acusação contra a clínica Defim, no bairro do Itaigara, em Salvador, onde realizou um exame de ressonância magnética.

A mulher acusa a clínica de ter sido deixada e esquecida no equipamento após a realização do exame. De acordo com a advogada, Laura Nogueira, o exame foi realizado no último domingo (13/3).

Segundo a advogada, a paciente relata ter acionado um botão de emergência dentro da máquina, mas o mesmo não funcionou. Ela teve de balançar as pernas e gritar para chamar atenção dos funcionários da clínica.

“Eu fiquei em pânico total, mas eu também não queria ficar mais nervosa ainda, porque estava com medo de passar mal”, contou ao G1. "Resolvi fazer o teste da válvula de segurança e vi que ela não tocou. Ela [sirene] não foi acionada, não tocou. A sirene não estava funcionando."

Laura tem o costume de fazer esse exame com frequência, porque sofre com alguns problemas na coluna. Por isso estranhou a demora da máquina para funcionar.

"A sensação é horrível porque quando você faz esse tipo de exame, normalmente não é um exame agradável de se fazer. É um exame que você entra no tubo, passa meia hora. Não é uma sensação confortável e você passar de 10 a 15 minutos a mais, tendo certeza que ninguém sabia, é pior ainda", disse.

Ela conta que após gritar muito, "vieram três funcionários da empresa, totalmente atordoados, e quando perceberam a dimensão do que tinha acontecido e eu perguntando onde eles estavam, disseram que a médica ficou no andar de cima e ficou de avisar quando terminasse o exame, mas não avisou" .

Ao G1, a advogada contou que foi procurada pela clínica nesta segunda-feira (14) e recebeu um pedido de desculpas. Ela planeja entrar com uma ação judicial contra a unidade e pedir uma indenização.