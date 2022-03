Este não é apenas mais um concurso acumulado da Mega-Sena , é o 5º maior da história de sorteios regulares da loteria! Com R$ 165 milhões de prêmio estimado para a edição, o concurso 2463 será realizado nesta quarta-feira (16), a partir das 20h (horário de Brasília).

Reprodução: ACidade ON Prêmio da Mega-Sena pode pagar mais de 100 milhões de reais

Para quem sonha em transformar a vida através dos jogos lotéricos, essa é a maior oportunidade da Mega-Sena dos últimos dois anos (desconsideradas as edições especiais da Mega da Virada). Mais precisamente, há 747 dias a loteria não atingia um valor de prêmio tão alto quanto o acumulado para esta edição - confira todos os resultados da Mega-Sena aqui .

Agora, já pensou se toda essa bolada fosse parar diretamente na sua conta bancária? A missão pode até não ser das mais fáceis, mas, pensando em aumentar as suas chances de ser o grande premiado da vez, o portal especializado Mega Loterias separou dois dos melhores bolões disponíveis do site para você apostar e turbinar sua participação nesse super sorteio da Mega acumulada. Confira:

Bolões Mega-Sena

Alguma vez você já foi convidado para participar do "bolão da firma" ou, pelo menos, já ouviu falar sobre? A Mega-Sena é uma das principais responsáveis pela popularização desse termo, já que, dentre as mais famosas tradições de fim de ano, uma delas é a de se reunir com colegas de trabalho para apostar no maior sorteio do ano, o da Mega da Virada.

Mas no Mega Loterias há bolões disponíveis o ano inteiro e não somente para o sorteio de fim de ano. Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, o melhor custo-benefício está nos bolões exclusivos do Mega Loterias! São diversas opções de apostas estratégicas e em grupo que garantem - comprovadamente - matematicamente mais chances de premiação!

Bolão de R$ 50

Sabia que é possível garantir até 3374x de ganhar prêmios na Mega-Sena com um investimento de R$ 50? O Bolão XXBF-SP é composto por 1 fechamento matemático de 30 dezenas, que garante a quadra se atingidas as exigências necessárias. Mas olha só que interessante: além dessas 30 dezenas do fechamento, o grupo também conta com mais 5 cartões de 8 dezenas cada, o que resulta em um jogo com múltiplas estratégias e com todas as 60 dezenas possíveis!

Bolão de R$ 100

Vai uma aposta mais ousada aí? Então o Bolão XXBB-SP é perfeito para você! Esse é o grupo com maior desdobramento da Mega, composto por 1 cartão de 15 dezenas. O diferencial está aqui: o jogo conta com todas as dezenas possíveis, distribuídas em 60 cartões de 8 dezenas cada. Este bolão equivale ao desdobramento de 6685 apostas simples e garante premiações multiplicadas por apenas R$ 100.