Reprdoução/Twitter Congonhas: após chuvas, teto cede no aeroporto

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta sexta-feira (4) provocou o alagamento e a queda de parte do teto do terminal de passageiros do Aeroporto de Congonhas.

Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a parte do revestimento que cedeu com a água:

Simplesmente o aeroporto de Congonhas destruído e alagado pic.twitter.com/XO5kwX04l7 — feflit (@feflit) March 4, 2022

Reprdoução/Twitter Teto do aeroporto de Congonhas cede após chuvas

Outros registro mostram o vazamento atingindo cadeiras de espera, corredores, entre outras estruturas do terminal:

Leia Também

Congonhas imitando as cascatas do aeroporto de Singapura pic.twitter.com/8UPX4t92sa — Fantasma de Kyiv ❁ (@LIROMONT) March 4, 2022

Reprdoução/Twitter Teto do aeroporto de Congonhas cede após chuvas

Diversas ruas no entorno do aeroporto, que fica na Zona Sul da capital paulista, também registraram alagamentos e chuva de granizo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.