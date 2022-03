Reprodução Bombeiros seguem com as buscas por dois homens que estavam na embarcação no momento do acidente

Uma lancha particular explodiu e afundou, após pegar fogo, na manhã de terça-feira de Carnaval (1º), nas proximidades da Ilha do Jorge Grego, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. Ao menos dois homens que estavam na embarcação estão desaparecidos.

Outras quatro pessoas foram resgatadas por pequenos barcos particulares que passavam na hora. O Corpo de Bombeiros afirmou, na manhã desta sexta-feira (4), que usa aeronaves e mergulhadores na procura pelas vítimas.

De acordo com as primeiras informações, no momento do acidente, as pessoas navegavam no mar, aproveitando o feriadão. Ainda não se sabe o que motivou a explosão. A Capitania dos Portos ajuda nas buscas.

Até a publicação desta reportagem, não foi divulgado o nome das vítimas que estão sendo procuradas. Também não foi informado pelas autoridades o estado de saúde dos tripulantes resgatados.

