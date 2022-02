Oswaldo Corneti/Fotos Públicas Rodízio municipal de veículos em São Paulo

Os profissionais de enfermagem da cidade de São Paulo estarão isentos de cumprir o rodízio municipal de veículos até o dia 31/12. É o que estabelece portaria a ser publicada no Diário Oficial deste sábado, após o prefeito Ricardo Nunes determinar a prorrogação da validade do benefício, que terminaria no próximo dia 28 de fevereiro, em virtude da continuidade da pandemia.

Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem devem estar com seus veículos cadastrados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP).

A medida vale para os residentes na Região Metropolitana de São Paulo que atuem nos serviços públicos de saúde municipal, estadual ou federal prestados no Município de São Paulo, comprovado o exercício dessa atividade profissional pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.