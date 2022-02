Joao Batista Shimoto/Creative Commons Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo reafirmou que os organizadores de eventos privados devem exigir e garantir o cumprimento dos protocolos sanitários para evitar propagação da Covid-19, independentemente da quantidade de pessoas. Os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária do Município valem para todas as festas em clubes ou casas de lazer, inclusive as programadas para os quatro dias tradicionais do carnaval.

O alerta foi feito nesta sexta-feira (28) pelo prefeito Ricardo Nunes ao ser questionado após a reunião com a ministra chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov), Flavia Arruda, e prefeitos de cidades de São Paulo e de outros Estados para discutir medidas com o governo federal para evitar o reajuste da tarifa dos ônibus.

“Estamos acompanhando pelas redes sociais anúncios de festas que não têm as observações necessárias de protocolos, como a apresentação do passaporte da vacinação para qualquer quantidade de público”, alertou o prefeito Ricardo Nunes.

“A realização destes eventos está nas mãos dos organizadores, portanto, espero que tenham consciência e sigam os protocolos que estiverem em vigor”, concluiu o prefeito.

Estão em vigor na cidade de São Paulo a exigência do passaporte da vacina, limite de 70% da capacidade de público em todos os setores, incluindo arquibancada, camarotes e pista, uso de máscara e disponibilização de álcool em gel. As normas são necessárias devido a situação atual da pandemia de Covid-19 com aumento do número de casos decorrentes da disseminação da variante ômicron.

O objetivo é reduzir a transmissão do vírus durante o carnaval, período em que são realizadas diversas festas particulares – o carnaval de rua foi cancelado e os desfiles no Sambódromo foram adiados para abril, numa decisão conjunta das prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro por recomendação das autoridades de saúde dos dois municípios.

“O protocolo inicial era aplicado para eventos com mais de 500 pessoas para exigir o passaporte. Fizemos a alteração em função do quadro epidemiológico que a cidade vive hoje”, explicou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

Passaporte da Vacina

O Passaporte da Vacina, disponibilizado no aplicativo e-saúdeSP, pode ser acessado por meio de todos os sistemas operacionais de celulares como IOS e Android.

No e-saúdeSP é possível verificar se a pessoa já completou o esquema vacinal contra a Covid-19. Também é possível ver as datas de aplicação das doses, o nome completo, CPF, data de nascimento e um QR Code, no qual os estabelecimentos e locais de eventos poderão visualizar o registro vacinal, que deverá ter, pelo menos, duas doses para o acesso ser permitido.





Veja como baixar o passaporte da vacina:

1. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e digite no campo de busca: e-saúdeSP.

2. Baixe o aplicativo, aceite os termos de uso e faça um cadastro com o número de seu CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail, telefone com DDD e crie uma senha.

3. Após realizar o login, é possível acessar o Passaporte da Vacina, que está localizado no ícone laranja no canto inferior direito do menu principal.