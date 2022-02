Reprodução/redes sociais William Douglas, desembargador do TRF2

Em meio aos ataques russos no território ucraniano, enfatizando cada vez mais um cenário de guerra, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), William Douglas, convocou por meio de suas redes sociais uma ‘vigília pacífica de oração’ para que a Rússia desocupe a Ucrânia, no dia 6 de março, em Brasília.

A Rússia invadiu na madrugada desta quinta-feira (24/02) a Ucrânia, com ataques aéreos em todo o país. Foram lançados mísseis, artilharia em várias cidades ucranianas, e explosões foram ouvidas na capital Kiev.

No post, o desembargador também incentivou que as pessoas fossem com roupas com cores da bandeira ucraniana. Para ele, é preciso que as pessoas “Já começa desde já a rezar/orar pela cessação da invasão e desocupação russa”.