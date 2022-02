Fernando Frazão/Agência Brasil Petrópolis

O número de mortos em função dos deslizamentos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no último dia 15, subiu para 198, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira (23). Os desaparecidos somam 69.

De acordo com um comunicado, a quantidade de pessoas desaparecidas caiu para 69 e ao menos 181 vítimas já foram identificadas. A prefeitura de Petrópolis, por sua vez, revelou que quase 815 indivíduos estão sendo atendidos pela Assistência Social.

Os bombeiros foram forçados a interromper as operações de busca em virtude de uma forte chuva que caiu em Petrópolis pela tarde de ontem (22). O temporal provocou novas inundações no município fluminense.

A Polícia Civil organizou no início da semana um mutirão de coleta de DNA para tentar identificar e localizar pessoas desaparecidas na Cidade Imperial. As famílias que contribuírem com a ação receberão uma cesta básica.

No pior desastre provocado pelas chuvas em Petrópolis, que já deixou quase 200 mortos, cerca de 260 milímetros caíram em somente seis horas. A quantidade de chuva era prevista para todo o mês de fevereiro.

O temporal causou centenas de deslizamentos de terra e mais de 1,3 mil ocorrências foram registradas pelas autoridades locais.