Reprodução/redes sociais Petrópolis

Voltou a chover forte em Petrópolis, na Região Serrana , na tarde desta terça-feira. Nas redes sociais, circulam imagens de ruas do bairro Mosela completamente alagadas. Com um registro de 41 milímetros de chuva em uma hora, a Defesa Civil acionou o toque de mobilização das sirenes do Quitandinha, nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro.

Mias cedo, o órgão enviou SMS e toque de alerta de chuva de intensidade moderada a forte em todo o município. A Rua Bingen registrou inundação e foi interditada pelas equipes da CPTrans, com o apoio de militares que oferecem suporte à cidade, que ajudaram na orientação aos motoristas.

A Defesa Civil informou que segue no monitoramento das condições meteorológicas e pode enviar atualizações a qualquer momento com alteração na previsão. A orientação é que, em caso de chuva forte, a população busque local seguro em casa de familiares, fora de área de risco ou em um dos pontos de apoio mantidos pela prefeitura.

A previsão, ainda segundo a Defesa Civil, é de permanência das condições ao longo da tarde e noite. A orientação é que a população fique atenta aos avisos que ainda podem ser atualizados. Ao sinal de emergência os telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) devem ser acionados.