Reprodução Santas em Petrópolis ficam intactas

Durante o trabalho de buscas em Petrópolis, após a tragédia na semana passada, uma equipe da prefeitura se deparou com uma cena que chamou a atenção em meio à tragédia na Região Serrana do Rio.

Enquanto atuavam próximo ao Centro de Iniciação ao Esporte de Caxambu, em uma das áreas mais afetadas pelas chuvas, um funcionário encontrou duas imagens de Santa Rita de Cássia intactas em meio à destruição.

Funcionário gravou o altar preservado, apesar de atingido por escombros, em muro do que antes era um imóvel no Caxambu, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas no último dia 15.

A casa ficou destruída e parte do muro onde as imagens estavam também. O vídeo gravado pela equipe ainda mostra que escombros chegaram a atingir o altar, mas não danificaram as santas, que continuam de pé. Nas imagens é possível ver pedaços, aparentemente, da construção bem ao lado das imagens.

Leia Também

"Isso é para aqueles que não acreditam em Deus. Derrubou tudo aqui, tudo. Só sobrou o altar da casa" , diz o homem no vídeo.

O altar, segundo o funcionário no local, pertencia à uma casa, que foi completamente devastada. No vídeo não é possível ver paredes ou objetos que antes pertenciam ao imóvel, apenas lama e entulho nos breves momentos da filmagem.

Na manhã desta terça-feira, o oitavo dia de buscas por vítimas, o número de mortos chegou a 182. Mais de 80 pessoas continuam desaparecidas.