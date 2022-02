Reprodução/Twitter Mario Frias e Renzo Gracie em viagem a Dubai, em novembro de 2021

O lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie, que convidou o secretário especial de Cultura Mario Frias para uma viagem de caráter urgente a Nova York — algo que custou R$ 39 mil aos cofres públicos , como revelou o colunista Lauro Jardim —, coleciona uma série de polêmicas.

Nomeado ao posto de "Embaixador do Turismo", em 2019, pelo ministro Gilson Machado, o esportista aposentado se envolveu, naquele ano, num incidente diplomático com a França. Diante de críticas do presidente francês Emmanuel Macron à maneira como o governo Bolsonaro lidava, naquele período, com as queimadas na Amazônia, Renzo Gracie publicou um vídeo em que definia Macron como "palhaço" e homem com "pescoço de franga".

Na mesma ocasião, o lutador, que hoje vive nos EUA, chamou a primeira-dama da França, Brigitte Macron, de "dragão". O cônsul-geral da França em São Paulo, Brieuc Pont, reagiu às ofensas por meio de suas redes sociais: "Cachaça deve ser consumida com moderação, e nó de gravata, ajustado. Sem falar dos modos na mesa", escreveu Pont.

Exaltação a nazista

Antes, em 2012, Gracie havia ironizado a situação da França durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país foi ocupado por tropas alemãs. No Twitter, Gracie publicou a frase "My honor is my loyalty" ("Minha honra é minha lealdade", em tradução livre), atribuída a Heinrich Hinmler, um dos maiores líderes do nazismo. Grafada na fivela dos cintos dos uniformes da milícia alemã SS, o lema foi uma espécie de slogan nazista na Alemanha de Hitler.

Criticado por um seguidor francês por exaltar um lema nazista, Gracie não se retratou e, em seguida, manteve a postura debochada. "Não é minha culpa que seus avôs deixaram eles (alemães) marcharem sem lutar. Isso produziu essa geração fraca que votou no seu presidente", respondeu, numa nova provocação a Macron. Depois, Gracie ponderou que não sabia quem era Heinrich Hinmler, mas que gostava do significado da frase.

Biografia a caminho

Na próxima segunda-feira (14), a editora Auster lança o livro "Renzo Gracie: uma vida heroica", sobre a trajetória do brasileiro que faz parte do tradicional clã de lutadores de jiu-jitsu no país. A biografia é escrita por Roberto Alvim, ex-secretário de Cultura que foi exonerado do cargo, em 2020, após a publicação de um vídeo com referência ao nazismo.