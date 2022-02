Reprodução: commons/Eduardo Ortega Exposição Portinari

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) aprovou, nesta quarta-feira (9), a instalação de painéis com reprodução de obras do artista plástico brasileiro Candido Portinari na Avenida Paulista, para comemorar o centenário da Semana da Arte de Moderna de 1922 . A exposição, que será realizada entre os dias 20 de fevereiro e 22 de março, foi autorizada pelo colegiado da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL).

São 26 peças com as artes de Portinari, que serão instaladas em postes de iluminação pública localizados no canteiro central da Avenida Paulista, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Haddock Lobo. Elas terão dimensões de 1,5m de largura por 2,0m de altura, sem inserção de logos ou marcas dos realizadores ou patrocinadores.

Além da Avenida Paulista, a CPPU, considerada guardiã da Lei Cidade Limpa, aprovou a adesivação dos vidros traseiros de 80 ônibus do sistema público de transporte municipal com artes de Portinari.

Outros 200 coletivos intermunicipais administrados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) também participarão da iniciativa. A ação deve começar na segunda quinzena de fevereiro e tem prazo de duração indeterminado.

Cidade Limpa

As duas exposições temporárias foram consideradas pela CPPU de caráter predominantemente cultural e, portanto, de acordo com a Lei Cidade Limpa (Lei nº 14.223/2006). A intervenções urbanas propostas são de responsabilidade do Museu da Imagem e do Som (MIS), do Governo do Estado de São Paulo.