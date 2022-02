Diego Bravo / Wikimedia Commons Beco do Batman, em São Paulo

A vanguardista cidade de São Paulo foi palco da semana que marcou a história, a cultura, a arte e a literatura brasileiras: a Semana de Arte Moderna, que, de 11 a 18 de fevereiro de 2022, completa seu primeiro centenário. Diversas atrações especiais para celebrar esta data foram preparadas pela Prefeitura de São Paulo, pelo governo estadual e por museus, instituições, espaços culturais, entre outros entes.

E a São Paulo Turism o, empresa municipal de turismo e eventos da cidade, preparou o Roteiro Temático 100 Anos da Semana de Arte Moderna, itinerário com versões em inglês e espanhol que traz informações completas sobre a herança modernista na cidade, suas influências na arquitetura, na história, nas artes, na literatura e na cultura paulistana e brasileira. O Roteiro é o melhor incentivo para levar turistas e paulistanos a fazerem essa viagem no tempo e redescobrirem Modernismo nas suas mais diferentes manifestações.

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco na história da arte brasileira. O evento, polêmico e visionário, ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, nas dependências do Theatro Municipal de São Paulo, e contou com exposições, concertos e saraus dos chamados “vanguardistas” (artistas pioneiros do Modernismo). A manifestação artística representou não apenas uma ruptura ao parnasianismo, mas também a busca por uma arte com liberdade de expressão e que de fato representaria o Brasil daquela época.

O Modernismo encontrou em São Paulo seu local ideal de expressão, devido à presença de diversas culturas e etnias e à crescente modernização e industrialização da cidade, que concentra alguns dos principais museus e galerias de arte do país.

O Roteiro resgata momentos marcantes da história brasileira que culminaram com a Semana de Arte Moderna, além de trazer também imagens históricas da cidade na época e, ainda, a biografia resumida dos principais personagens do Modernismo, como o escritor Mário de Andrade, o músico Heitor Villa-Lobos, o poeta Manuel Bandeira, o pintor Di Cavalcanti, o escritor Victor Brecheret, entre outros renomados.

O leitor poderá descobrir as ruas paulistanas que fazem parte dessa história, com seu retrato de época, e diversos pontos turísticos marcantes para visitação, como a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Theatro Municipal, a Vila Modernista, a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, o Museu de Arte Moderna, o Masp, só para citar alguns. Ao todo, são 35 pontos turísticos elencados no guia.

Vale destacar o Museu de Arte de Rua. A Semana de Arte Moderna deixou um legado que se vê pela cidade: a liberdade sem amarras técnicas, que refletem a cultura da cidade, como a arte urbana e os grafites. Existem inúmeros exemplos de murais pintados por São Paulo, mas alguns locais se destacam, como o Beco do Batman, na Vila Madalena; o Aquário Urbano, na República; a Praça Paulo Kobayashi, entre outras intervenções. O Museu de Arte de Rua é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que cataloga os principais grafites e murais a céu aberto da cidade.

Glossário Modernista

Para completar o Roteiro, a SPTuris preparou um Glossário Modernista, com referências ao Impressionismo, Movimento Antropofágico, Cubismo, Expressionismo, entre outros termos.

Modernismo 22+100

Se hoje a capital paulista é também conhecida como a capital da cultura, muito se deve a Semana de Arte Moderna! Mas o que mudou de 100 anos para cá? Como a cidade enxerga o "Novo Modernismo"? Pensando nessas questões, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, criou o Modernismo 22+100, grupo responsável pela agenda cultural da Semana de 22, que vai desde o Aniversário da cidade até o Bicentenário da independência do Brasil.

Em paralelo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo chega com uma rica programação para a comemoração do centenário. Museus, bibliotecas, casas literárias e fábricas de cultura recebem exposições, apresentações de dança, batalhas de poesias, palestras on-line, exibições de filmes e muito mais!

Acesse: http://22mais100.prefeitura.sp.gov.br .

Roteiros Temáticos

Esse é um dos diversos Roteiros Temáticos preparados pela SPTuris , disponíveis gratuitamente para download no site www.cidadedesaopaulo.com .

