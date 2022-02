Reprodução Renan Calheiros e Dallagnol discutem nas redes sociais: "Pivete"

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) utilizou as suas redes sociais para disparar ofensas contra o ex-procurador e ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol (Podemos). Ambos protagonizaram uma 'troca de ofensas' no último sábado (05).

Deltan Dallagnol é um pivete conhecido com uma folha corrida cheia de trangressões, delitos e abusos. Eu já o condenei 2 vezes no CNMP e na justiça. Mas isso é pouco pra ficha policial dele. Responderá e haverá de pagar pelos outros crimes que cometeu. — Renan Calheiros (@renancalheiros) February 5, 2022





As acusações começaram após o emedebista disparar contra Dallagnol e o chamar de "pivete" com uma "folha corrida cheia de transgressões, delitos e abusos" e que o agora político "responderá e haverá de pagar pelos outros crimes que cometeu".

Senador, tenho 3 coisas a lhe dizer:



1. Há políticos com uma ficha marcada por crimes, roubalheira e coronelismo. Cupins que se alimentam da República há vários anos. Não estou nesta lista, mas o povo sabe quem está.+ https://t.co/mnwrH04ewa — Deltan Dallagnol (@deltanmd) February 6, 2022





Em seguida, Deltan afirmou que "há políticos com uma ficha marcada por crimes, roubalheira e coronelismo. Cupins que se alimentam da República há vários anos. Não estou nesta lista, mas o povo sabe quem está".





As ofensas por parte de Calheiros começaram após Dallagnol postar um vídeo em seu canal no YouTube com críticas sobre a decisão do subprocurador-geral, Lucas Furtado, em colicitar o bloqueio dos bens do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, por suspeita de sonegação fiscal.