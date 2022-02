Reprodução/Globonews Cratera em SP: Empresa diz que houve rompimento da coletora de esgoto

As empresas Linha Uni e Acciona, responsáveis pela construção e posteriormente administração da Linha 6-Laranja, que sofreu uma inundação seguida de desmoronamentos, na manhã desta terça-feira (1), na Marginal Tietê, afirmaram ao GLOBO, no início da tarde, que o incidente se deu por conta do rompimento de uma coletora de esgoto que fica próxima ao poço de ventilação e saída de emergência Aquinos, por onde a tuneladora, ou"tatuzão", trabalhava quando tudo aconteceu.

Ainda segundo nota enviada pelas empresas, técnicos estão no local para apurar o que causou a ruptura. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros havia relatado que não sabia se o problema havia sido causado por uma perfuração feita pelo tatuzão numa adutora ou no leito do Rio Tietê.

"A Linha Uni e a Acciona, responsáveis pelas obras da Linha 6-Laranja de metrô, informam que, hoje pela manhã, ocorreu um rompimento de uma coletora de esgoto próximo ao VSE Aquinos (Poço de Ventilação e Saída de Emergência). O incidente não causou nenhuma vítima", diz a nota enviada pelas empresas. "Equipes da Linha Uni, da Acciona e demais técnicos estão no local para apurar os fatos. Todas as medidas de contingência já foram tomadas. Parte do asfalto da Marginal Tietê cedeu e, por questão de segurança, a pista está parcialmente interditada".

Governo cobra ações de empresa e quer manter prazo para obra

O governo de SP afirmou, também na tarde desta terça, que determinou que a concessionária Acciona identifique imediatamente as causas do desmoronamento. "Além disso, a empresa deve elaborar, em conjunto com a Prefeitura de São Paulo e de forma prioritária, uma solução para normalização do trânsito na Marginal Tietê", diz o comunicado.

O estado também afirmou que, apesar do tamanho do incidente, tem a expectativa de que o cronograma da obra seja mantido em relação a prazos, mas com prioridade para a segurança de todos os trabalhos no local afetado pelo acidente.