Reprodução/Flickr Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)

Nesta manhã (01/2), antes do acidente que ocorreu na obra do metrô da Linha 6-Laranja na capital, e interditou a Marginal Tietê , o governador João Doria (PSDB) publicou em suas redes sociais que a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), seria bem-vinda a São Paulo em decorrência das fortes chuvas que vêm atingindo a cidade para oferecer ajuda.

Nosso povo está sofrendo as duras consequências das chuvas que castigaram nosso estado. A visita do presidente a SP para oferecer ajuda aos que mais necessitam é bem vinda. — João Doria (@jdoriajr) February 1, 2022



Na segunda-feira (31/1), o Corpo de Bombeiros confirmou 24 mortos. O município com maior número de vítimas foi o de Franco da Rocha , com oito óbitos. As chuvas também deixaram feridos e desaparecidos em várias regiões do estado e, de acordo com a Defesa Civil, mais de 600 famílias estão desabrigadas ou desalojadas.

Além disso, deslizamentos de terra, desabamentos, transbordamento de rios e alagamentos foram registrados após os temporais.