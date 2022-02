Reprodução/CNN Brasil Desabamento já destruiu metade da Marginal Tietê

Na manhã desta terça-feira, um acidente em uma obra do metrô da Linha 6-Laranja na capital paulista fez com que um pedaço da Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade, desmoronasse na manhã de hoje.

Reunimos abaixo tudo que se sabe até o momento do acidente. Confira:



O que aconteceu nas obras do Metrô de São Paulo?

Por volta das 8h da manhã, equipamentos das obras da Linha 6-Laranja, que vai ligar a Vila Brasilândia à estação São Joaquim, da Linha 1-Azul do Metrô, perfuraram um duto da Sabesp ao lado da pista local da Marginal Tietê. Por volta das 10h, o asfalto da Marginal começou a desabar.

Onde ocorreu o desabamento?

O local onde o asfalto cedeu fica entre as futuras estações Santa Marina e Freguesia do Ó, na Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, antes da Ponte do Piqueri.

Houve vítimas?

Ninguém ficou ferido com o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 50 trabalhadores estavam no local, mas todos conseguiram escapar. Dois tiveram contato com a água contaminada do esgoto, e foram encaminhados para o hospital para exames.

Quais foram as causas do acidente?

A Acciona, empresa responsável pela construção e futuramente, pela administração da Linha 6, e o governo do estado ainda investigam as causas do desmoronamento.

Mais cedo, responsáveis informaram ao jornal O GLOBO que a causa seria o rompimento de uma coletora de esgoto que fica próxima ao poço de ventilação e saída de emergência Aquinos, por onde o tatuzão, equipamento que perfura o subsolo para o início das obras do metrô, trabalhava.

O governo determinou que as causas sejam imediatamente identificadas e que a empresa elabore, de forma prioritária, uma solução para que o trânsito seja normalizado.

Como está o trânsito na região?

Segundo as informações da CET, a pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, teve o trânsito desviado para o corredor da Av. Ermano Marchetti/Marques de São Vicente, e retornam para a Marginal na altura da Praça Pedro Corazza. Veículos que trafegam pela pista central estão sendo desviados para a expressa na altura do canteiro de obras.

Por volta das 13h, a pista expressa foi liberada. Os veículos que vem das Rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco são direcionados para o Rodoanel e o mini-anel viário da Salim Farah Maluf.

O rodízio de veículos, de caminhões e as zonas de restrição a circulação de caminhões e fretados estão suspensos hoje, bem como as eventuais multas aplicadas no período da manhã.