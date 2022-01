Divulgação / Governo de São Paulo Defesa Civil de São Paulo

O orçamento da Defesa Civil de SP cresceu 280% desde 2018, durante a gestão do Governador João Doria. No último ano da gestão anterior, do ex-governador Márcio França, o valor disponibilizado para as ações do órgão era de R$ 14 milhões. Contudo, esse valor em 2021 chegou a R$53,2 milhões.

Dentre as ações desenvolvidas com o montante estão suporte à gestão da Defesa Civil, assistência humanitária, percepção de risco e preparação para o desastre. Só em 2021, foram realizados 264 convênios em 251 municípios para aparelhamento das Defesas Civis Municipais.

Pioneira no Brasil, a ação de aparelhamento dos municípios teve investimentos diretos do Governo de SP e também por emendas parlamentares. Os municípios beneficiados compreendem todos que, historicamente, são mais vulneráveis aos desastres naturais. Eles receberam viaturas 4x4 e 4x2, além de diversos materiais e equipamentos.