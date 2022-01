Reprodução PMs são investigados por estupro coletivo em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) investiga se três policiais militares participaram de um estupro coletivo contra uma jovem em Fortaleza, no Ceará, no dia 23 de janeiro. Eles são suspeitos de violentar a mulher que estava sob efeito de álcool e aguardava um motorista de aplicativo.

Os suspeitos foram afastados do cargo após o órgão controlador instaurar portaria para apurar a conduta dos PMs nesta sexta-feira, conforme foi divulgado pelo site Diário do Nordeste. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que um subtenente e dois soldados teriam participado do crime.

Na ocasião, a mulher teria se desencontrado de alguns amigos e ficado sozinha em uma calçada de um bar no Conjunto Ceará, na capital do estado. Neste momento, os policiais se aproximaram da vítima em uma viatura e ofereceram carona. O estupro teria acontecido minutos depois em uma estrada. A mulher não se recorda do que aconteceu.