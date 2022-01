Reprodução Uma das aeronaves teve queima parcial da cabine e da hélice

Dois helicópteros utilizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram alvo de uma tentativa de incêndio na cidade de Manaus, no Amazonas. O caso aconteceu em um aeroclube nesta segunda-feira (24).

Em nota conjunta, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio ambiente afirmaram que o Governo Federal não irá tolerar "qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais" e que o ato foi "criminoso".

O @govbr repudia qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais, como o incêndio criminoso de duas aeronaves do @brasil_IBAMA , em Manaus. A @policiafederal investiga o caso. O MJSP e o @mmeioambiente continuarão atuando de forma contundente contra esses crimes. pic.twitter.com/UXB02h8Tjf — Ministério da Justiça e Segurança Pública (@JusticaGovBR) January 24, 2022

O incêndio atingiu a cabine e a hélice de umas das aeronaves do modelo Bell B4. Ainda em nota, os ministérios afirmaram que a Polícia Federal foi acionada após o conhecimento dos fatos e investigará as circunstâncias do crime.