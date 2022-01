Reprodução: Redes Sociais Caminhão descontrolado atinge posto de gasolina em São Paulo

Um caminhão perdeu o controle e atingiu um posto de gasolina localizado na Estrada Riviera, altura do número 1710, em Guarapiranga, zona sul de São Paulo, por volta das 11h50 desta manhã de quinta-feira (20). A colisão, confirmada pelo iG, causou destruição de parte do posto e deixou uma vítima e um ferido.

Acidente envolvendo caminhão no posto de Gasolina Petrobras na ES. Guavirutuba esq. ES. Do Riviera #Mboimirim pic.twitter.com/AquKvIsjoh — M'Boi Mirim (@mboimirim1) January 20, 2022

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o motorista do caminhão atingiu mais três veículos. O motorista de um dos carros atingidos ficou preso entre as ferragens e teve queimaduras. O caminhoneiro ainda atropelou um pedestre, também do sexo masculino, que sofreu uma amputação traumática e queimaduras generalizadas.

A equipe dos bombeiros ainda informou que o pedestre de 32 anos sofreu duas paradas cardíacas e veio a óbito enquanto era atendido pelo resgate da Águia, do Grupamento da Polícia Militar.

O caminhoneiro não teve ferimentos e não apresentou sinais de instabilidade. A causa do acidente foi o descontrole do caminhão, segundo as autoridades.

Os bombeiros ainda reportaram que a colisão causou fogo e deixou a loja de conveniência do posto de gasolina totalmente queimada.