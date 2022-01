Reprodução SP ultrapassa os 33ºC e registra maior temperatura no verão de 2022

A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira sua maior temperatura do verão, que teve início em dezembro passado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 33,4ºC na tarde de ontem.

Até então, a maior temperatura no ano foi alcançada no último dia 13, quando a medição foi de 30,1ºC. Já no verão, a máxima registrada era 32,2°C, no primeiro dia da estação em 21 de dezembro.

A atual medição é a maior desde 12 de dezembro, ocasião em que foi reportada uma temperatura de 33,7ºC, conforme dados da estação meteorológica automática do Inmet no Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.





De acordo com o Inmet, a previsão para os próximos dias é de continuidade de calor, sol entre nuvens, com abafamento e pancadas de chuva com trovoadas e risco de temporais localizados da tarde para o início de noite no estado de São Paulo.