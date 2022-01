Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Frota diz que não tentará reeleição a deputado e buscará vaga na Alesp

Alexandre Frota (PSDB-SP), deputado federal, afirmou em entrevista que não irá disputar uma reeleição para renovar o seu mandato na Câmara dos Deputados. Sua intenção, de acordo com o político, é voltar a "trabalhar pelo estado de São Paulo".

"Não faço parte daquele lixo que se tornou a Câmara dos Deputados, com tantas coisas acontecendo, votadas com Orçamento secreto, liberações absurdas de emendas. A maioria dos deputados está lá parece que contratada por seus partidos para apertar um botão sim ou não", revelou Frota.

O congressista afirmou que está "muito desiludido com o que acontece em Brasília" e que deseja passar mais tempo com a sua família.

Nas eleições de 2018, o ex-ator recebeu 155 mil votos e foi eleito para um mandato na Câmara dos Deputados. Pesquisas internas realizadas pelo PSDB mostram que ele teria condições de seguir em Brasília. Sua avaliação é a mesma.

"Se fosse para deputado federal, seria reeleito. Para estadual, serei eleito", afirma, convicto. "Ainda que metade dos bolsonaristas tenha ido embora, eu reconquistei uma fatia enorme de pessoas que assim como eu se desiludiram com Bolsonaro e o bolsonarismo", analisa o deputado.

Leia Também

Mesmo sendo carioca, Frota diz que seu desejo é o de "trabalhar pelo estado de São Paulo". "Aqui construí minhas coisas, minha família, tenho meus amigos. Quero retribuir".

Além das eleições estaduais, o deputado também reveou - em entrevista à jornalista Mônica Bergamo - que está pronto para ajudar João Doria (PSDB), governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, na sua corrida ao Palácio do Planalto.





"Vou aguardar o João me convocar, se ele precisar. Da outra vez, para governador, ele me ligou e pediu que eu estivesse junto a ele. Vou aguardar, não vou pressioná-lo a nada nem pedir nada. Eu estou aqui. Quero deixá-lo à vontade em relação a como ele vai desenhar isso na cabeça dele. Falo com o João Doria todo dia, às vezes mais do que eu falo com a minha esposa", explica Frota.