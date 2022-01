reprodução / Twitter Funcionário foi demitido após ir a motel com carro da prefeitura

Um funcionário do município de São José do Jacuípe, no interior da Bahia , foi demitido após usar o carro da prefeitura em uma ida ao motel. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o servidor público deixa o local em Jacobina, no Piemonte da Diamantina.

Em comunicado, a Prefeitura de São José do Jacuípe informou que, diante da denúncia de que o funcionário usou o veículo para fins pessoais, ele foi identificado e demitido nessa segunda-feira (17). De acordo com a pasta, ele agiu "de forma contrária às normas estabelecidas por Lei".





"Assim como o prefeito, os funcionários têm o compromisso firmado com a população e deve honrá-lo, prestando serviços de qualidade e respeitando os cidadãos do município", afirmou o prefeito da cidade, Alberlan Peris Moreira da Cunha, em nota.