Reprodução/redes sociais Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

O policial rodoviário federal que agrediu a ex-esposa e atirou no parceiro dela, um personal trainer, em um motel de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul , foi encontrado morto na capital neste domingo. A informação foi dada pelo jornal Campo Grande News .

O corpo de Tony Emerson Moretto, de 48 anos, teria sido encontrado por moradores em uma área de mata próxima à rodovia MS-040. O veículo usado pelo agente no ataque ao motel também foi localizado no local.

O policial era suspeito de invadir um motel atirando no bairro Nova Lima, em Campo Grande . No local, um personal trainer, de 35 anos, foi baleado na boca e uma mulher, de 32 anos, agredida. Após ser atingido, o homem chegou a correr nu pela rua em busca de ajuda.

Segundo o site MidiaMax , o casal estava em um dos quartos do motel quando o autor entrou no local e fez os disparos. Foram 5 tiros, sendo que pelo menos um atingiu a vítima na boca.

O caso é investigado Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com a delegada Jennifer Estevam de Araújo, o caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Câmeras de seguranças foram solicitadas e testemunhas já estão sendo ouvidas.