Reprodução RJ: Taxista perde controle do automóvel e cai na Baía de Guanabara

Um taxista caiu na Baía de Guanabara, altura da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (11), por volta das 5h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo na Estrada do Galeão, próximo a um posto de gasolina.

Ele foi identificado como Miguel Alves Filho, de 61 anos, que, apesar do susto, não teve ferimentos. Foi atendido pelos militares no próprio local da queda e liberado. No momento do acidente, o taxista estava sozinho, sem passageiros.



Um relato que circula nas redes sociais conta o momento em que uma testemunha teria ajudado a tirar o taxista de dentro do carro. "Eu estava aguardando no posto um amigo para dar carona quando vi o carro vindo rápido e planando no bolsão d'água. Foi quando perdeu o controle, ficou de lado, bateu numa árvore e capotou para a água".





Também nas redes sociais, trabalhadores da região contam que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. "Este foi o terceiro acidente por ali esta semana. Foi muita sorte do taxista", diz o texto.