Reprodução Eleições 2022: Lula tem quase 13% de chances de vencer no 1º turno

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) inicia o ano como líder nas intenções de voto, de acordo com o modelo estatístico do agregador de pesquisas Jota. Segundo a plataforma, o petista possui 12,5% de probabilidade de vencer a corrida ao Planalto, neste ano, ainda no primeiro turno - ou seja, mais da metade dos votos válidos.

De acordo com o levantamento, nas pesquisas estimuladas o ex-mandatário alcançaria 43% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 28%. O representante da 'terceira via', ex-juiz Sergio Moro (Podemos) tem a preferência de 12% do eleitorado.

Caso a medição fosse realizado de maneira espontânea, o líder sindical teria 36% dos votos válidos e Bolsonaro apareceria com 22%. Moro, Ciro e João Doria pontuariam 2%, 2,5% e 1,5%, respectivamente.





Para realizar a pesquisa, o agregador levou em consideração mais de 220 pesquisas nacionais realizadas durante a gestão Bolsonaro. Em média, fora realizada um levantamento a cada quatro dias. O índice de confiabilidade é de 95%.