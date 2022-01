Reprodução Carro despencou de segundo pavimento de edifício

Um carro caiu de um edifício em Nova Iguaçu, na Baoixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher estava dentro do veículo, que despencou do segundo pavimento, na Rua Coronel Bernardino de Melo, no Centro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o carro após o acidente. Confira:

A vítima, identificada como Mônica C. Gonçalves, de 53 anos, foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, sua classificação está como vítima amarela, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.