Reprodução/Divulgação Olavo de Carvalho

O nome do ex-guru de Bolsonaro (PL), Olavo de Carvalho, é um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta segunda-feira. Na rede social, espalhou-se a notícia de que o ideólogo de direita teria morrido. No entanto, não há nenhuma informação oficial que confirme o rumor.



O boato foi alimentado após a filha de Olavo, Heloísa, falar sobre a possível morte do pai.

“Acabaram de me falar q parece q o Olavão faleceu, gentes eu não sei, não falo com absolutamente nenhum parente Carvalho”, disse Heloísa no Twitter.

O neto do general João Batista Figueiredo (que presidiu o Brasil de 1979 a 1985), Paulo Figueiredo Filho, publicou em sua conta que a informação é falsa.



"SÃO FALSAS as notícias que estão rolando na esquerdosfera de que o Olavo de Carvalho teria morrido. O professor está bem e descansando. A esquerda está tão acostumada em fazer Fake News do mal que não sossega nem domingo. Que Deus tenha misericórdia da alma desta gente", disse o bolsonarista.

