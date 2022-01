Divulgação/FAO José Graziano da Silva, criador do Fome Zero e ex-ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Co

A fome e a miséria voltaram a ser uma realidade no Brasil. Desde o ano passado, cenas há muito tempo não vistas, como pessoas procurando o que comer no lixo, disputando restos em caminhões ou comprando ossos por quilo, como se fossem carne, entraram mais uma vez no cotidiano do brasileiro.

Para além da grave crise política e econômica em que o país se encontra, o ex-ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome José Graziano da Silva, criador do programa de combate à insegurança alimentar Fome Zero e diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), afirma que a falta de políticas dedicadas ao tema agrava a situação do povo brasileiro. Confira na entrevista exclusiva concedida ao iG .

Quais as diferenças e semelhanças da fome no Brasil no início dos anos 2000, quando o Fome Zero foi criado, e agora em 2022?

Começar pela semelhança. E basicamente o problema é o mesmo. Falta de dinheiro pra comprar alimentos. Falta de dinheiro decorrente do baixo crescimento econômico, país não cresce, não gera empregos, da alta concentração de renda, pagando salários miseráveis num setor informal principalmente. Ou seja, o modelo macroeconômico é o mesmo. Não é porque nós somos hoje grandes exportadores de commodities alimentícios que isso é a razão.

O fato de nós exportarmos milho e soja pra usar em ração animal não tem nada a ver com passar fome no Brasil. Não é uma questão de produção basicamente, mas da renda, do acesso, como já era no tempo que o José de Castro publicou o seu livro 'Geografia da Fome', em 1945. Se os salários pagos aqui fossem compatíveis com o custo da cesta básica, não haveria problema.

José de Castro dizia que se o trabalhador da zona canavieira do nordeste, naquela época, pudesse ao menos chupar cana que ele cortava, teria uma nutrição melhor. Nem isso conseguia com os salários que ele recebia. Agora tem uma grande diferença - a insegurança alimentar no Brasil, em 2004, atingia cerca de 65% por cento da população brasileira, ou seja, apenas 35% das pessoas tinham insegurança alimentar, é um número bem menor que os atuais 45% revelado pela pesquisa da PenSSAN (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional).

Mas quando você abre entre os que têm insegurança alimentar, ou seja que não comem bem ou não comem o suficiente, você vai ver que a soma da insegurança alimentar grave e moderada é mais ou menos a mesma em 2020 que era em 2004, dá um valor de 22%. A grande diferença está naquela percentagem da população em insegurança alimentar leve. Ou seja aqueles que comem mal, que não comem produtos saudáveis, tiveram que trocar os alimentos que consumíam, como carnes, por exemplo, por farinha, deixaram de comer frutas, verduras, legumes.

Em 2004, essa proporção atingia apenas 14%, e hoje, atinge 35% da população. Ou seja: um terço dos brasileiros não come mal, não come o que devia. Existem dados que confirmam isso, como os dados da Unicef, que mostram que em maio de 2021, após um ano de pandemia, praticamente 50% dos domicílios com crianças ou adolescentes tinham consumido menos alimentos saudáveis como frutas, verduras. Na média, 41% dos domicílios no Brasil tinham reduzido esses alimentos, consumindo mais industrializados. Acho que essa é a maior diferença, além do fato de que no mapa de José de Castro, a fome atingia o litoral do nordeste e a Amazônia. Os mapas mostrados pela tabulação da Rede PenSSAN, mostram que o Brasil inteiro vai se aproximando da cor vermelha, parece um mapa ensanguentado. É um indicativo da fome generalizada que está espraiando por todo o país.

Dados da FAO apontam que 24% dos brasileiros vivem em estado de fome moderada. Deles, 8% atravessam situação de fome severa. A taxa foi de 2,5% antes da pandemia. Na sua avaliação, porque isso aconteceu?

É uma situação digamos inédita, que foi revelada nessa entrevista do Toureiro, economista-chefe da FAO. Normalmente, a FAO não divulga esses dados individualmente por país, só por região. Mas ele deu uma entrevista falando do Peru, que é o país dele, tinha falado o número do país. A FAO evita porque trabalha com médias trianuais para evitar grandes oscilações.

O fato é que os dados mais recentes que nós temos hoje no Brasil não são como os do IBGE, da Rede PenSSAN. Para 2021, só temos respostas a perguntas individuais, que não podem ser comparadas com as da perguntas múltiplas. Então, nos últimos dados disponíveis, estão os dados da UNICEF, que apontou que 17%, cerca 27 milhões de brasileiros maiores de 18 anos declararam que alguém no domicílio deixou de comer porque não havia dinheiro pra comprar mais comida.

Além do último dado da pesquisa Datafolha divulgada nas vésperas do Natal, mostrando que 15% dos brasileiros tinham deixado de comer em algum momento no período da pesquisa, e que 26% achavam que tinham comido menos do que deviam, do que precisavam.

Só pra ter uma ideia, esses números comparados com microdado da pesquisa do IBGE, a última disponível de 2018, eram 12% que haviam comido menos e apenas 6% que tinham deixado de comer. Então se contar o antes da pandemia e o agora, nós passamos de 6% deixaram de comer pra pelo menos 15%; e de 12% para 26%. É mais que o dobro.

Essa é a trajetória da fome na pandemia, mais que dobrou mesmo com a vigência do Auxílio Emergencial, mostrando o caráter limitado que esses programas tem para erradicar a fome. Eles são bons pra atenuar a fome no momento de crise. Precisamos deles, não há dúvida. Mas precisamos que os valores sejam maiores.

O sr. considera que o governo Bolsonaro cumpre alguma agenda contra a fome no Brasil? Há alguma política em curso para mitigar os efeitos dessa crise?

Não.

Qual a sua avaliação do desempenho do governo nesse quesito?

Minha avaliação é que o governo tem apenas uma agenda eleitoral. E está desenvolvendo ações de emergência, sem nenhum plano pra erradicar a fome, sem nenhum planejamento. Você vê que mesmo as mudanças que são feitas, como essa recente extinção do Bolsa Família pra criar o Auxílio Brasil é uma confusão total. Até agora a gente não sabe, por exemplo, se realmente as famílias que estavam na fila do Bolsa Família foram ou não incluídas, há uma promessa de que eles vão ser pagos.

Mas vejam a diferença, o governo começa com um programa de Auxílio Emergencial de R$ 600 para 68 milhões de pessoas em abril de 2020. E vai baixando tanto o número de pessoas que recebem, como o valor. Por exemplo, em abril de 2021, um ano depois, o Auxílio Emergencial do Governo estava entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do número de pessoas na família que recebia, mas beneficiava pouco mais de 39 milhões de pessoas. E agora vem esse Auxílio Brasil, que é um número equivalente ao Bolsa Família, no máximo 14 milhões de pessoas, num valor de R$ 400. Samba do criolo doido todo o tempo. E apenas pra desconstruir a marca do Bolsa Família, que estava associado ao PT. Em um ano eleitoral, isso é o problema

Cesta básica mais cara, botijão mais caro e altos índices de desemprego. Quais medidas deveriam ser adotadas no curto prazo para atenuar o cenário de insegurança alimentar no Brasil? E a médio/longo prazo?

Eu diria que ele a curto prazo, são as ações municipais dos prefeitos que são as mais importantes. Começando pela merenda escolar, com compras da agricultura familiar. Muitos prefeitos se escudaram na pandemia pra não fazer compras da agricultura familiar pra merenda escolar. Eles recebem o dinheiro pra isso. Tem uma lei que obriga a comprar ao menos 35% da agricultura familiar. Tirar esses produtos significa tirar o leite fresco, os ovos, as frutas, verduras e legumes, e ficar apenas com os produtos padronizados, ultraprocessados e processados.

A merenda é fundamental proteger as crianças. As crianças vão levar pra toda a sua vida o impacto da fome que estão passando. Mas os municípios podem fazer muitas outras coisas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, apoiar a agricultura familiar. Reforçar o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CONSEIA) municipal, pra que se torne o coordenador das ações contra a fome, articulando a sociedade civil, o setor privado e público. Nós não vamos sair dessa crise só pelas ações governamentais, quem acaba com a fome são as sociedades. Nós precisamos de um articulador, que é o CONSEA, pra fazer a ação, uma grande campanha a nível municipal, estadual e nacional, contra a fome, imediato nesse ano de 2022. Não dá pra esperar o novo governo tomar posse em 2023.

A médio prazo eu diria que o caminho é reestabelecer uma política de estado de segurança alimentar e nutricional. Significa uma política que não dependa das ações de governo, tem que estar em lei regulamentada, como estava, e que o governo está descumprindo ao não dar uma dotação devida para as políticas de segurança alimentar e nutricional. Começaria pela recreação do CONSEA, restabelecer a política de valorização do salário mínimo - essa política é muito importante, o governo perdeu uma grande oportunidade agora de reajustar o salário mínimo acima da inflação, nós no começo de janeiro já estamos perdendo, porque reajustou exatamente o que foi a inflação passada. Não previu nada pra inflação futura, em um momento de inflação alta.

E o o valor do salário mínimo seria um pouco de um farol para os salários pagos no setor informal. E, um outro ponto importante, no médio prazo nós temos que acabar de novo com essa ideia de distribuição de cesta básica. Uma coisa é distribuir cesta básica quando tem inundação, destrói o comércio, todas as estruturas de comercialização. Mas em geral não é isso que ocorre.

Você pode injetar dinheiro no local, através de transferência de renda, que é o princípio do Bolsa Família, pra melhorar o consumo dos alimentos. Esse é o caminho que mostrou o programa 'Fome Zero', que deveria ser seguido.

De longo prazo é retomar o modelo de desenvolvimento inclusivo, o Brasil precisa crescer mais, gerar mais emprego, pagar melhores salários. Eu li nessa semana que passou uma proposta do ex-ministro Guido Mantega, meu colega de ministério e de profissão, que me pareceu muito boa: prioridade a fome e o combate à miséria. Um conjunto de ações que ele lista lá, não vou repetir aqui, mas que são fundamentais para o Brasil sair do buraco onde nós nos metemos.

O senhor acredita que projetos como o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, na forma como estão estruturados, serão suficientes para tirar o Brasil desse quadro de miséria para famílias pobres?

Absolutamente não. Não são políticas emergenciais, que por definição são paliativas, elas não acabam com a fome. O que acaba com a fome são novos modelos de desenvolvimento econômico, inclusive um modelo social democrata. Que ponha os pobres no orçamento, como cansou de dizer o presidente Lula. Os pobres não estão no orçamento. De modo que a miséria vai continuar e, é engraçado, leio todo dia as projeções de que a miséria vai continuar em 2022, 2023, sem que haja nenhuma indignação por isso, como se fosse um elemento natural.

A miséria, como escreveu o grande Victor Hugo no livro 'Os Miseráveis', é uma privação da condição humana, da dignidade humana. Nós não podemos tolerar a miséria em pleno século XXI. É inaceitável a fome, principalmente num país como o Brasil.



O que vemos atualmente no Brasil também está acontecendo em outros países? De que forma?

Infelizmente as informações disponíveis são muito poucas, vão até 2020, da FAO. A surpresa foi que houve um grande aumento da fome na América Latina, relativamente mais do que na África. Embora a África continue detendo o maior número de pessoas famintas no mundo, na região proporcionalmente, é na América Latina que mais aumentou.

Segundo os dados da FAO, durante a pandemia, o número de pessoas com fome na América Latina aumentou em 14 milhões. Desde 2014, aumentou cerca de 26,5 milhões de pessoas. O FAO atribui o que está empurrando o aumento da fome na América Latina é justamente a América do Sul, onde nós temos esse modelo agro-exportador.

Qual é o caminho para que o país consiga reverter esse quadro?

Nós temos que procurar um novo modelo de desenvolvimento econômico que faça o país crescer, gerar renda, distribuir melhor essa renda, para ter empregos melhores, salários melhores. Nesse processo, o combate à miséria, à exclusão, à fome, devem ter prioridade.

Por quanto tempo, na sua avaliação, as pessoas afetadas pela insegurança alimentar vão sofrer com as consequências da crise atual?

Erradicar a fome o Brasil já conseguiu fazer em menos de dez anos, ou seja, se contarmos o programa Fome Zero, em 2014 anunciamos a saída do Mapa da Fome. Os dados de 2013, um ano antes, já mostravam o Brasil com menos de 5% da população com fome.

Se o combate à fome voltar a ser prioridade, nós podemos erradicar a fome em menos de dez anos, também porque agora nós já sabemos o que precisa ser feito. Depende muito do que for feito pelos governos, tanto em 2022, pelos prefeitos, sobretudo pelo novo governo que for eleito a partir de 2023.

Mas há situações que as pessoas afetadas pela fome vão sofrer e guardar pro resto da vida, caso das crianças por exemplo. A pesquisa da UNICEF mostrou que metade das crianças não teve acesso a merenda enquanto as escolas estiveram fechadas. Essas crianças certamente vão levar para o resto da vida, além das consequências que a fome gera no desenvolvimento.