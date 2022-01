Reprodução Avenida Paulista, em São Paulo

Com o primeiro dia útil do ano, o iG separou uma lista com todos os feriados nacionais e estaduais, além dos pontos facultativos na cidade de São Paulo para quem deseja se planejar para este ano.

De acordo com o levantamento, ao todo, seis feriados cairão nos fins de semana e só terão três feriados prolongados nacionais, sendo eles: Sexta-feira Santa, Tiradentes e Proclamação da República.

Já em relação aos pontos facultativos, também há emendas no Carnaval e no Corpus Christi, sendo o primeiro segunda, terça e quarta e o segundo na quinta-feira. No entanto, eles dependem da liberação de cada empresa.



Confira a lista abaixo:

Feriados nacionais:

15 de abril (sexta-feira) - Sexta-Feira Santa

21 de abril (quinta-feira) - Dia de Tiradentes

1 de maio (domingo) - Dia do Trabalho

7 de setembro (quarta-feira) - Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira) - Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira) - Dia de Finados

15 de novembro (terça-feira) - Proclamação da República

25 de dezembro (domingo) - Natal

Feriados estaduais de São Paulo:

9 de julho (sábado) - Revolução Constitucionalista

Pontos facultativos:

28 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval

1 de março (terça-feira) - Carnaval

2 de março (quarta-feira) - Quarta-feira de Cinzas (até 14h)

16 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi

15 de outubro (sábado) - Dia do Professor

28 de outubro (sexta-feira) - Dia do Servidor Público

24 de dezembro (sábado) - Véspera de Natal (após 14h)

31 de dezembro (sábado) - Véspera de Ano Novo (após 14h)