Reprodução/Instagram Namorado de Flordelis diz que ainda não visitou ex-deputada na prisão

O romance entre o produtor musical Allan Soares e Flordelis continua. O relacionamento, porém, é mantido à distância: desde que ela foi presa, em agosto do ano passado, após ser acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, o moço não foi visitá-la. Foi o que ele disse ao responder questionamentos de seguidores, na web.

“Desde que foi detida, ainda não pude visitá-la, infelizmente. Ela está bem, graças a Deus. Ele tem nos sustentado”, afirma ele, cujo romance foi assumido pelo casal em meados de 2021. Na ocasião, Allan tinha 25 anos. Flordelis tem 60.

Na web, ele respondeu ainda como tem sido a relação com a família da ex-deputada neste período em que ela está presa. "Nesse momento que estamos passando, posso dizer que todos cuidamos uns dos outros", escreveu ele ao ser perguntado se cuidava dos filhos de Flordelis.

Em novembro deste ano, Allan havia atualizado a descrição de sua página, onde incluiu a palavra “noivo”, ao lado de uma aliança. O trecho, porém, não constava mais no perfil, no último domingo.

"Não, gente, não teve noivado na prisão. Até porque eu ainda não pude visitá-la", afirmou ele, em vídeo publicado nas redes sociais.

O relacionamento entre eles continuou mesmo após a prisão de Flordelis. Allan acredita na inocência da ex-deputada.