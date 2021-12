Bolsonaro descansa no Sul do país

No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai editar uma medida provisória com crédito extraordinário de R$ 200 milhões para atenuar os efeitos das chuvas. Ele não detalhou como os recursos serão utilizados e não visitou as cidades devastadas. O mandatário curte férias em Santa Catarina.