Roberto Parizotti/FotosPublicas Chuva e frio em São Paulo

Neste domingo (2), fortes chuvas na cidade de São Paulo deixaram boa parte da região em estado de atenção para alagamentos. As zonas sul, sudeste, norte, oeste, centro e as marginais Pinheiros e Tietê podem sofrer com enchentes, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Os pontos mais intensos de chuva estão centralizados nos municípios de Santana de Parnaíba, Osasco e Barueri, na região metropolitana. As precipitações devem se alastrar pela cidade nas próximas horas.

O órgão informou que a semana deve seguir a mesma tendência, com sol entre nuvens e pancadas de chuva no final da tarde.

Para amenizar os efeitos dos alagamentos o CGE recomenda:

Evitar transitar em ruas alagadas;

Não tentar enfrentar as correntezas, caso haja inundações;

Ficar em local seguro e, se precisar, pedir ajuda;

Manter-se longe da rede elétrica e não parar embaixo de árvores. Se possível, abrigue-se dentro de casas e prédios;

Planejar viagens para diminuir as chances de enfrentar engarrafamentos pelas ruas bloqueadas.

A central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está disponível por meio do número 156 ou no site da CET, em caso de dúvidas sobre as vias bloqueadas e sobre como está o trânsito nas principais vias.

Lentidão na volta do Réveillon

Na manhã deste domingo (2), os motoristas que usam as rodovias paulistas na volta para casa após as celebrações do Ano-Novo, já encontravam alguns pontos de lentidão , principalmente nas estradas do litoral paulista, o que deve ser intensificado após as chuvas.