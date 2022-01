Corpo de Bombeiros/Divulgação Bombeieros na busca por desaparecidos em deslizamento ocorrido em 2021 em MG

Pelo menos cinco estados do Brasil correm risco de deslizamentos de terras devido às enxurradas previstas para este domingo (2). O alerta foi dado pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Segundo o órgão, os estados de Piauí e Maranhão, no Nordeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste, são os que correm mais riscos.

De acordo com o Cemaden, a situação é mais grave no centro-leste do Piauí; no centro-oeste e no norte do Maranhão; na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) e no sudeste de Minas; na região serrana do Rio de Janeiro; e na região metropolitana e o litoral norte de São Paulo.

Apesar de estar sofrendo com fortes chuvas que culminaram em mortes e em milhares de desalojados , a Bahia não figura entre as áreas de grande risco.

Inmet



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ligado ao Ministério da Agricultura, alerta para o perigo de fortes chuvas em 15 estados do país. São eles: Amapá, Amazonas e Pará, no Norte; Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí, no Nordeste; Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.