Rovena Rosa/ Agência Brasil Imagem do trânsito em uma rodovia de São Paulo





Os motoristas que usam as rodovias paulistas na manhã deste domingo (2), na volta para casa após as celebrações do Ano-Novo, já encontram alguns pontos de lentidão, principalmente nas estradas do litoral paulista.

Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, que liga o litoral sul paulista à capital, há neste momento um ponto de lentidão entre os quilômetros 54 e 51 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo.

Também há pontos de lentidão na rodovia Rio-Santos, no litoral norte de São Paulo, e na Oswaldo Cruz, sentido Taubaté.

Na Tamoios, que liga a cidade de São José dos Campos a Caraguatatuba, o tráfego de veículos é intenso sentido capital, mas não há pontos de lentidão.





Já nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, que ligam a capital ao interior, o tráfego é normal neste momento.

Na Dutra, que liga a capital ao Rio de Janeiro, o fluxo é normal nesta manhã de domingo. Não há trânsito nas rodovias Fernão Dias, que liga a capital a Minas Gerais, e na Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná.