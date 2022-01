Reprodução Carro ficou atolado na areia

Após o Réveillon, fortes chuvas e a maré alta deixaram muitos carros atolados na areia da praia do Atalaia em Saltinópolis, no Pará. Fotos e vídeos dos veículos sendo engolidos pela terra viralizaram nas redes sociais.

Reprodução Carros ficam atolados após chuvas no Pará





O acidente ocorreu devido à faixa extensa de areia da praia, que permite que os motoristas estacionem os carros no local.



Durante a noite, o volume de água sobe e o fenômeno afeta quem está perto do mar. Em alguns casos, o condutor consegue sair do local empurrando o veículo ou cavando a areia que está em volta dele. Dependendo do caso, porém, o carro precisa ser rebocado.

Reprodução Visitantes tentam empurrar carro atolado