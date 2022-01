Reprodução Festa em navio com surto de Covid; imagens foram compartilhadas nas redes sociais

Passageiros do navio Costa Diadema, atracado em Salvador devido a um surto de casos de Covid-19, realizaram uma festa de réveillon, contrariando a proibição da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) — que determinou que apenas atividades essenciais fossem realizadas na embarcação.

Até o momento, 68 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) na embarcação que deverá chegar a Santos (SP) amanhã (3).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram aglomeração no navio no dia 31 de dezembro. No local, havia música alta e pessoas sem máscara. No entanto, não havia comida ou bebida — os espumantes disponibilizados pela empresa foram oferecidos para consumo apenas nas cabines.

Em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo, a empresa disse lamentar que"um grupo minoritário não tenha respeitado tais indicações e regras" e se defendeu afirmando que "desde a confirmação de casos positivos, reforçou as medidas preventivas a bordo, incluindo a suspensão das atividades de entretenimento e música em todas as áreas do navio".