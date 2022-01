Capitania dos Portos/ Divulgação Marinha recolhe óleo de praia na Paraíba





Vestígios de óleo semelhantes ao que começou a ser detectado nas praias do Nordeste em 2019 voltou a ser encontrado em Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa. A substância foi vista nas praias de Areia Dourada, Formosa e Ponta de Campina, além da praia do Bessa, na capital. No sábado (1º), a Marinha fez a coleta por meio da Capitania dos Portos do estado. (CPPB).



A instituição informou que novas ações de monitoramento estão programadas para este domingo (2). Até então, a origem desses resíduos é desconhecida, mas as amostras recolhidas devem ser enviadas para análise no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), no Rio de Janeiro.

Investigação concluída

No início de dezembro, a Polícia Federal (PF) concluiu as investigações sobre o surgimento das manchas de óleo no litoral nordestino. A PF aponta que o responsável pelo desastre ambiental foi um navio petroleiro de bandeira grega. De acordo com o jornal O Globo, até aquele momento, o prejuízo aos cofres públicos foi de mais R$ 188 milhões para limpeza das praias e oceanos.