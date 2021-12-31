Na tarde desta sexta-feira (31), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o número de cidades atingidas pelas enchentes no estado aumentou, de 163 para 165. O total de municípios em estado de emergência também subiu, passando de 151 para 153.
Nenhum óbito foi confirmado nesta sexta. De acordo com os dados, as chuvas deixaram 33.247 desabrigados, 57.243 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. No total, 661.208 foram afetados.
Até o momento, os locais com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).
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Confira, abaixo, a lista de municípios em estado de emergência:
- 1. ALCOBAÇA
- 2. AMARGOSA
- 3. AMÉLIA RODRIGUES
- 4. ANAGÉ
- 5. ANDARAÍ
- 6. ANGICAL
- 7. APUAREMA
- 8. ARATACA
- 9. AURELINO LEAL
- 10. BAIXA GRANDE
- 11. BARRA DO CHOÇA
- 12. BARRA DO MENDES
- 13. BARRA DO ROCHA
- 14. BELMONTE
- 15. BELO CAMPO
- 16. BOA NOVA
- 17. BOA VISTA DO TUPIM
- 18. BREJÕES
- 19. BREJOLÂNDIA
- 20. BUERAREMA
- 21. CAATIBA
- 22. CACHOEIRA
- 23. CAETANOS
- 24. CAMACÃ
- 25. CAMAMU
- 26. CANAVIEIRAS
- 27. CÂNDIDO SALES
- 28. CARAVELAS
- 29. CARINHANHA
- 30. CATURAMA
- 31. COARACI
- 32. COCOS
- 33. CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
- 34. CONDEÚBA
- 35. CORDEIROS
- 36. COTEGIPE
- 37. CRAVOLÂNDIA
- 38. CRISTÓPOLIS
- 39. DÁRIO MEIRA
- 40. DOM BÁSILIO
- 41. ENCRUZILHADA
- 42. ENTRE RIOS
- 43. EUNÁPOLIS
- 44. FEIRA DE SANTANA
- 45. FIRMINO ALVES
- 46. FLORESTA AZUL
- 47. GANDÚ
- 48. GONGOGI
- 49. GUARATINGA
- 50. IAÇU
- 51. IBICARAI
- 52. IBICOARA
- 53. IBICUÍ
- 54. IBIPEBA
- 55. IBIRAPITANGA
- 56. IBIRAPUÃ
- 57. IBIRATAIA
- 58. IBITIARA
- 59. IGRAPIUNA
- 60. IGUAÍ
- 61. ILHÉUS
- 62. IPIAÚ
- 63. IRAJUBA
- 64. IRAMAIA
- 65. ITABELA
- 66. ITABERABA
- 67. ITABUNA
- 68. ITACARÉ
- 69. ITAETÉ
- 70. ITAGI
- 71. ITAGIMIRIM
- 72. ITAJU DO COLÔNIA
- 73. ITAJUÍPE
- 74. ITAMARAJU
- 75. ITAMBÉ
- 76. ITANHÉM
- 77. ITAPÉ
- 78. ITAPEBI
- 79. ITAPETINGA
- 80. ITAPITANGA
- 81. ITAQUARA
- 82. ITARANTIM
- 83. ITORORÓ
- 84. ITUBERÁ
- 85. JAGUAQUARA
- 86. JEQUIÉ
- 87. JIQUIRIÇÁ
- 88. JITAÚNA
- 89. JUCURUÇU
- 90. JUSSARI
- 91. JUSSIAPE
- 92. LAFAIETE COUTINHO
- 93. LAGOA REAL
- 94. LAJE
- 95. LAJEDÃO
- 96. LENÇÓIS
- 97. LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
- 98. MACARANI
- 99. MANOEL VITORINO
- 100. MARAGOGIPE
- 101. MARCIONÍLIO DE SOUZA
- 102. MASCOTE
- 103. MEDEIROS NETO
- 104. MILAGRES
- 105. MUCUGÊ
- 106. MUCURI
- 107. MUNDO NOVO
- 108. MUTUÍPE
- 109. NAZARÉ
- 110. NILO PEÇANHA
- 111. NOVA CANAÃ
- 112. NOVA VIÇOSA
- 113. NOVO HORIZONTE
- 114. PALMAS DE MONTE ALTO
- 115. PARAMIRIM
- 116. PARATINGA
- 117. PAU BRASIL
- 118. PIRAÍ DO NORTE
- 119. PLANALTO
- 120. POÇÕES
- 121. PORTO SEGURO
- 122. POTIRAGUÁ
- 123. PRADO
- 124. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
- 125. PRESIDENTE TANCREDO NEVES
- 126. RIACHO DE SANTANA
- 127. RIBEIRA DO POMBAL
- 128. RIBEIRÃO DO LARGO
- 129. RIO DE CONTAS
- 130. RUY BARBOSA
- 131. SANTA CRUZ CABRÁLIA
- 132. SANTA CRUZ DA VITÓRIA
- 133. SANTA INÊS
- 134. SANTA MARIA DA VITÓRIA
- 135. SANTANÓPOLIS
- 136. SÃO FÉLIX
- 137. SÃO FÉLIX DO CORIBE
- 138. SERRA DOURADA
- 139. TABOCAS DO BREJO VELHO
- 140. TANHAÇU
- 141. TAPEROÁ
- 142. TEIXEIRA DE FREITAS
- 143. TEOLÂNDIA
- 144. TREMEDAL
- 145. UBAÍRA
- 146. UBAITABA
- 147. UBATÃ
- 148. URUÇUCA
- 149. VALENÇA
- 150. VEREDA
- 151. VITÓRIA DA CONQUISTA
- 152. WANDERLEY
- 153. WENCESLAU GUIMARÃES
Como ajudar
Governos federal, estadual e municipais têm se mobilizado para arrecadar donativos e dinheiro para as pessoas que foram afetadas pelas enchentes. São ações que se unem às iniciativas populares e de entidades sociais. Clique aqui e saiba como ajudar as cidades baianas atingidas pelas chuvas.