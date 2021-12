Reprodução Ônibus perde controle e acelera sobre passageiros em Goiás

A rodoviária de Porangatu, localizada em uma cidade situada em Goiás, foi palco de um acidente na última segunda-feira (10) com um ônibus que quase atropelou os passageiros sentados no local. Assista:

Rodoviária de Porangatu, Go. Ônibus invade área de passageiros e só parou em guichê.

Por @maisgoias pic.twitter.com/6kRZBAYfj1 — Rodrigo Carvalho SEP (@RodrigoCLGO) December 22, 2021





Registrada pelas câmeras de segurança do local, as imagens mostram que o ônibus se aproxima da áreade embarque e desembarque do local e - mesmo com a baixa velocidade - ultrapassa o piso da rodoviária.

O motorista não freou o veículo e o ônibus chegou a arrastar algumas cadeiras que encontravam-se no local. Testemunhas relataram que o carro estava com problemas mecânicos.





Os viajantes que estavam no local se assustaram e precisaram sair correndo para não serem atropelados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.