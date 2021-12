Reprodução Caminhão ficou 'entalado' em viaduto

Um caminhão ficou 'entalado' no viaduto da Marginal Botafogo em Goiânia, em Goiás , na tarde dessa quinta-feira (16). Após o incidente, a via foi sinalizada com cones e somente duas faixas ficaram livres para o tráfego.

De acordo com uma funcionária de um posto de gasolina, o veículo ficou preso por cerca de uma hora no setor Leste Universitário.

Reproducao / Tv Anhanguera Caminhão ficou 'entalado' em viaduto

A Marginal Botafogo é uma das principais vias expressas da capital goiana, que dá acesso ao centro da cidade e à região norte.