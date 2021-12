Montagem iG / Fotos: Reprodução Instagram Cobra se enroscou em perna de biólogo

Duas cobras píton se enrolaram na perna de um biólogo do Instituto Vital Brazil, em Niterói (RJ), enquanto eram alimentadas, na última quarta-feira (16). O momento foi registrado em vídeo e Wanderley Rodrigues, de 24 anos, chamou a atenção por manter a calma durante o ocorrido.

Nos comentários da publicação, os internautas se assustaram com a situação e reagiram: "Deus que me defenda", escreveu um deles. "Eu queria ter a calma desse homem", disse outro. "Gente que homem calmo esse", comentou mais um.



"Sou um dos responsáveis pela alimentação e manutenção das serpentes. Eu e todos os outros aqui somos treinados para isso, para lidar com este tipo de situação. Não fui mordido e nem fiquei com qualquer tipo de ferimento", disse Wanderley ao jornal Metrópoles . "Sabia que, se fizesse força, a cobra poderia apertar mais. Ficou tudo bem no final. Eu e a cobra estamos bem!".



Apesar de ter lidado com a situação de maneira tranquila, ele alertou estar preparado para esse tipo de incidente, já que faz parte dos riscos naturais do trabalho no serpentário. Além disso, o profissional destacou ter técnicas para evitar situações graves.

"Se por acaso 'esbarrarem' com alguma cobra ou serpente em trilhas ou outras situações, mantenham a calma e se afastem. Não tentem capturá-las ou atacá-las. O ideal é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, que faz a remoção do bicho da forma adequada", explicou.



