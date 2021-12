Reprodução Sucuri de cinco metros encontrada em Itacaré, na Bahia

Moradores e turistas encontraram uma sucuri de quase cinco metros na praia da Tiririca, em Itacaré ( BA ), nesse sábado. O animal estava em meio às plantas aquáticas — conhecidas como baronesas — no começo da faixa de areia.

reprodução / Twitter Sucuri foi resgata

A cobra foi resgatada por funcionários da Prefeitura, após serem acionados por moradores. O bicho foi levado para o serpentário de Serra Grande. A presença do réptil na praia foi atribuída à cheia do Rio de Contas.

As fortes chuvas dos últimos dias fizeram a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) aumentar a vazão de águas do reservatório. O quadro foi caracterizado como situação de alerta e a orientação foi de que "a população ribeirinha deve ficar atenta e redobrar cuidados".

Veja o vídeo:

😲 https://t.co/zl2Ext0kul

• https://t.co/tYZYy6cls9

"tour da Sucuri encontrada ontem na Praia da Tiririca em Itacaré (me pediram então eu resumi). 🐍



pessoal do @cidadaniavivaitacare valeu por sempre lutarem e se empenharem em conservar a natureza na cidade!" via mariannasnts pic.twitter.com/VAEFifB09a — @infoambiental 💧🎓 #vacinassalvamvidas (@infoambiental) December 13, 2021