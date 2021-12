REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Desabamento deixou três feridos

Um deslizamento de terra na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, em Brasilândia, na zona norte da capital paulista , deixou três pessoas feridas na tarde desse domingo (12).

O Corpo de Bombeiros informou que um homem, de 48 anos, sofreu uma contusão nas pernas e um adolescente teve escoriações. Os dois foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital do Mandaqui. A terceira vítima, uma mulher, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com uma fratura na perna.

O acidente ocorreu por volta das 16h15 de ontem.

Quatro viaturas dos bombeiros auxiliaram no resgate. A Defesa Civil também foi acionada para atender a ocorrência.

Por meio da Defesa Civil e da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, a Prefeitura de São Paulo informou que o local se trata de uma área ocupada de forma irregular. A equipe da subprefeitura esteve no endereço e identificou que os feridos foram socorridos.

O deslizamento também atingiu um imóvel em construção, que deve ser vistoriado novamente nesta segunda (13), para verificar se há necessidade de interdição por risco de mais desabamentos.