Reprodução Hackers invadem site da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro

Hackers invadiram o site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13) e deixaram um recado na página inicial da casa legislativa. Quem entrasse no endereço eletrônico, se deparou com a seguinte mensagem: "Brasil não tem partido de direita, de esquerda, de nada, tem um bando de salafrários que se reúnem pra roubar juntos".

De acordo com a Câmara, apenas a página inicial foi alterada. Em nota, a Casa afirmou que "não foram afetados conteúdos internos nem sistemas do Legislativo".

O site foi retirado do ar pela própria Câmara para que técnicos pudessem normalizar o acesso e "sanar eventuais vulnerabilidades". O diretório do PT no Rio de Janeiro afirmou que "o site da Câmara do Rio foi hackeado, o que parece ser mais uma ameaça às instituições democráticas. Nós estamos de olho nesses ataques e vamos agir contra esses absurdos".





Na última sexta-feira (10), outro ataque hacker derrubou uma página do poder público brasileiro. Desta vez, foi o portal fo Ministério da Saúde e a plataforma do ConecteSUS. Marcelo Queiroga, ministro da pasta, disse que até a próxima terça-feira, as páginas serão normalizadas. "Pelo menos essa é a expectativa nossa".